Två mål för Antony när Real Betis vann mot Mallorca

Seger för Real Betis med 3–0 mot Mallorca

Antony med två mål för Real Betis

Real Betis femte seger för säsongen

Det blev Real Betis som vann matchen hemma mot Mallorca i La Liga på söndagen. 3–0 (3–0) slutade matchen.

Antony gjorde två mål för Real Betis

Real Betis gjorde första målet när Antony gjorde målet redan i tionde minuten.

I 34:e minuten gjorde laget 2–0 återigen genom Antony.

Abde Ezzalzouli också 3–0 i 37:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Real Betis med 3–0.

Real Betis har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Real Betis nu ligger på femte plats. Mallorca är på 17:e plats.

Lagen möts igen 15 februari.

På söndag 9 november 18.30 spelar Real Betis borta mot Valencia och Mallorca hemma mot Getafe.

Real Betis–Mallorca 3–0 (3–0)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (10) Antony, 2–0 (34) Antony, 3–0 (37) Abde Ezzalzouli.

Varningar, Mallorca: Pablo Maffeo, Samu Costa, Johan Mojica.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 3-1-1

Mallorca: 2-1-2

Nästa match:

Real Betis: Valencia, borta, 9 november

Mallorca: Getafe, hemma, 9 november