Två mål för Comos Anastasios Douvikas i segern mot Pisa

Como-seger med 3–0 mot Pisa

Anastasios Douvikas tvåmålsskytt för Como

Maximo Perrone matchvinnare för Como

Como vann på bortaplan mot Pisa i Serie A. 0–3 (0–0) slutade tisdagens match.

Det här var Comos nionde nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att Como har hållit nollan i tre matcher i rad.

Efter en mållös första halvlek gjorde Maximo Perrone 1–0 till Como i den 68:e minuten på passning från Maxence Caqueret.

Anastasios Douvikas ökade Comos ledning med knappa kvarten kvar.

I 90:e minuten gjorde Anastasios Douvikas också 0–3 på straff.

Den 22 mars möts lagen återigen, då på Stadio G. Sinigaglia.

Nästa motstånd för Como är Bologna. Lagen möts lördag 10 januari 15.00 på Stadio G. Sinigaglia.

Pisa–Como 0–3 (0–0)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 0–1 (68) Maximo Perrone (Maxence Caqueret), 0–2 (76) Anastasios Douvikas, 0–3 (90) Anastasios Douvikas.

Varningar, Pisa: Michel Aebischer. Como: Lucas Da Cunha, Jacobo Ramon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 0-2-3

Como: 3-0-2

Nästa match:

Como: Bologna, hemma, 10 januari 15.00