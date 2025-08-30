Två mål för Emil Riis när Bristol C besegrade Hull

Bristol C vann med 4–2 mot Hull

Emil Riis gjorde två mål för Bristol C

Andra förlusten i följd för Hull

Bristol C vann mötet med Hull hemma med 4–2 (3–1) på lördagen i Championship.

Hull började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Joe Gelhardt till.

Bristol C kvitterade till 1–1 i 18:e minuten, genom Emil Riis på pass av Adam Randell.

Laget tog också ledningen i 32:a minuten, när Anis Mehmeti slog till.

Bristol C gjorde också 3–1 alldeles före halvtidspausen, på nytt genom Emil Riis. Max Bird ökade Bristol C:s ledning med knappa kvarten kvar.

Reduceringen till 4–2 kom på stopptid, när Kyle Joseph slog till och gjorde mål för Hull. Mer än så blev det dock inte för Hull.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Hull är på 17:e plats.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match, lördag 13 september 16.00, har Bristol C Sheffield Wednesday borta på Hillsborough Stadium, medan Hull spelar borta mot Swansea City.

Bristol C–Hull 4–2 (3–1)

Championship

Mål: 0–1 (3) Joe Gelhardt, 1–1 (18) Emil Riis (Adam Randell), 2–1 (32) Anis Mehmeti, 3–1 (42) Emil Riis, 4–1 (78) Max Bird, 4–2 (90) Kyle Joseph.

Varningar, Bristol C: Jason Knight. Hull: David Akintola.

Nästa match:

Bristol C: Sheffield Wednesday, borta, 13 september

Hull: Swansea City FC, borta, 13 september