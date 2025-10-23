Två mål för Franculino när Midtjylland vann mot Maccabi Tel Aviv

Midtjylland vann med 3–0 mot Maccabi Tel Aviv

Franculino tvåmålsskytt för Midtjylland

Tredje raka segern för Midtjylland

Det blev Midtjylland som vann matchen borta mot Maccabi Tel Aviv i Europa League på torsdagen. 0–3 (0–1) slutade matchen.

Midtjylland tog ledningen strax före paus genom Franculino. Det dröjde till den 71:a minuten innan Philip Billing ökade ledningen.

Midtjylland gjorde också 0–3 genom Franculino i 84:e minuten.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Midtjylland med 2–0.

Torsdag 6 november spelar Maccabi Tel Aviv borta mot Aston Villa 21.00 och Midtjylland mot Celtic hemma 18.45 på MCH Arena.

Maccabi Tel Aviv–Midtjylland 0–3 (0–1)

Europa League, Gradski Stadion

Mål: 0–1 (43) Franculino, 0–2 (71) Philip Billing, 0–3 (84) Franculino.

Varningar, Midtjylland: Lee Hanbeom, Denil Castillo, Mikel Gogorza, Philip Billing.

Nästa match:

Maccabi Tel Aviv: Aston Villa, borta, 6 november

Midtjylland: Celtic FC, hemma, 6 november