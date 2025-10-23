Två mål för Franculino när Midtjylland vann mot Maccabi Tel Aviv
- Midtjylland vann med 3–0 mot Maccabi Tel Aviv
- Franculino tvåmålsskytt för Midtjylland
- Tredje raka segern för Midtjylland
Det blev Midtjylland som vann matchen borta mot Maccabi Tel Aviv i Europa League på torsdagen. 0–3 (0–1) slutade matchen.
Franculino tvåmålsskytt för Midtjylland
Midtjylland tog ledningen strax före paus genom Franculino. Det dröjde till den 71:a minuten innan Philip Billing ökade ledningen.
Midtjylland gjorde också 0–3 genom Franculino i 84:e minuten.
När lagen möttes senast slutade det med seger för Midtjylland med 2–0.
Torsdag 6 november spelar Maccabi Tel Aviv borta mot Aston Villa 21.00 och Midtjylland mot Celtic hemma 18.45 på MCH Arena.
Maccabi Tel Aviv–Midtjylland 0–3 (0–1)
Europa League, Gradski Stadion
Mål: 0–1 (43) Franculino, 0–2 (71) Philip Billing, 0–3 (84) Franculino.
Varningar, Midtjylland: Lee Hanbeom, Denil Castillo, Mikel Gogorza, Philip Billing.
Nästa match:
Maccabi Tel Aviv: Aston Villa, borta, 6 november
Midtjylland: Celtic FC, hemma, 6 november
