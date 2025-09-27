Två mål för Kamil Dudziak när Karlberg vann mot Team TG

Karlberg segrade – 4–2 mot Team TG

Karlbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kamil Dudziak tvåmålsskytt för Karlberg

Det blev Karlberg som vann matchen borta mot Team TG i Ettan norra herr på lördagen. 2–4 (1–3) slutade matchen.

Segern var Karlbergs fjärde på de senaste fem matcherna.

Kamil Dudziak gjorde två mål för Karlberg

Karlberg gjorde första målet. Modoumatarr Mbye slog till, redan i sjunde minuten.

Team TG kvitterade till 1–1 i 17:e minuten, genom Max Wolf-Watz.

Karlberg tog ledningen på nytt i 35:e minuten, när Kamil Dudziak hittade rätt.

Laget gjorde 1–3 i 38:e minuten, när Kamil Dudziak ännu en gång fick träff. Det dröjde till den 73:e minuten innan Ayo Rupia-Ellis ökade ledningen.

Victor Kamf reducerade för Team TG med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för Team TG.

Nästa motstånd för Team TG är Gefle. Lagen möts söndag 5 oktober 16.00 på Umeå Energi Arena. Karlberg tar sig an Örebro Syrianska borta lördag 4 oktober 16.00.

Team TG–Karlberg 2–4 (1–3)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (7) Modoumatarr Mbye, 1–1 (17) Max Wolf-Watz, 1–2 (35) Kamil Dudziak, 1–3 (38) Kamil Dudziak, 1–4 (73) Ayo Rupia-Ellis, 2–4 (79) Victor Kamf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 0-0-5

Karlberg: 4-0-1

Nästa match:

Team TG: Gefle IF FF, hemma, 5 oktober

Karlberg: Örebro Syrianska IF, borta, 4 oktober