Två mål för Pafos Anderson Silva i segern mot Slavia Prag

Pafos-seger med 4–1 mot Slavia Prag

Anderson Silva tvåmålsskytt för Pafos

Bruno Felipe matchvinnare för Pafos

Pafos vann mot gästande Slavia Prag i Champions League. 4–1 (1–1) slutade matchen på onsdagen.

Anderson Silva gjorde två mål för Pafos

Pafos fick en bra start på matchen när Vlad Dragomir gjorde målet redan i 17:e minuten. Slavia Prag kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Stepan Chaloupek.

Direkt efter pausen ökade Bruno Felipe Pafos ledning. I den 59:e minuten fick Slavia Prag Jan Boril utvisad. Anderson Silva såg till att Pafos ökade ledningen assisterad av Mislav Orsic med sex minuter kvar att spela. 4–1-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Anderson Silva på nytt slog till och gjorde mål.

Det här betyder att Pafos slutar på 26:e plats och Slavia Prag på 34:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Pafos som så sent som den 27 januari låg på 30:e plats.

Pafos–Slavia Prag 4–1 (1–1)

Champions League, Alphamega Stadium

Mål: 1–0 (17) Vlad Dragomir, 1–1 (44) Stepan Chaloupek, 2–1 (53) Bruno Felipe, 3–1 (84) Anderson Silva (Mislav Orsic), 4–1 (87) Anderson Silva.

Varningar, Pafos: David Luiz, Jay Gorter.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pafos: 2-1-2

Slavia Prag: 0-1-4