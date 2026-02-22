Två mål för Raul Jimenez när Fulham besegrade Sunderland

Seger för Fulham med 3–1 mot Sunderland

Fulhams Raul Jimenez tvåmålsskytt

Tredje förlusten i rad för Sunderland

Fulham vann mötet med Sunderland på bortaplan med 3–1 (0–0) på söndagen i Premier League.

Raul Jimenez med två mål för Fulham

Efter en mållös första halvlek gjorde Raul Jimenez 1–0 till Fulham i den 54:e minuten. Raul Jimenez fick utdelning återigen på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Fulham. Enzo Le Fee reducerade för Sunderland på straff med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Sunderland inte med. Alex Iwobi såg till att Fulham ökade ledningen efter förarbete från Harry Wilson med fem minuter kvar att spela. 1–3-målet blev matchens sista.

I nästa omgång har Sunderland Bournemouth borta på Vitality Stadium, lördag 28 februari 13.30. Fulham spelar hemma mot Tottenham söndag 1 mars 15.00.

Sunderland–Fulham 1–3 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (54) Raul Jimenez, 0–2 (61) Raul Jimenez, 1–2 (76) Enzo Le Fee, 1–3 (85) Alex Iwobi (Harry Wilson).

Varningar, Sunderland: Brian Brobbey. Fulham: Raul Jimenez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 1-0-4

Fulham: 2-0-3

Nästa match:

Sunderland: AFC Bournemouth, borta, 28 februari 13.30

Fulham: Tottenham Hotspur FC, hemma, 1 mars 15.00