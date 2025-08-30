Två mål för Ritsu Doan när Eintracht Frankfurt besegrade Hoffenheim

Eintracht Frankfurt segrade – 3–1 mot Hoffenheim

Ritsu Doan tvåmålsskytt för Eintracht Frankfurt

Andra raka segern för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt vann mötet med Hoffenheim borta med 3–1 (2–0) på lördagen i Bundesliga.

Eintracht Frankfurt har startat med två raka segrar, efter 4–1 mot Werder Bremen i premiären.

Ritsu Doan tvåmålsskytt för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt gjorde första målet. Ritsu Doan slog till, redan i 17:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 i 27:e minuten, ännu en gång genom Ritsu Doan på pass av Ritsu Doan. Direkt efter pausen ökade Can Uzun Eintracht Frankfurts ledning framspelad av Ritsu Doan.

Reduceringen till 1–3 kom på stopptid, när Grischa Promel slog till och gjorde mål för Hoffenheim. Men mer än så orkade Hoffenheim inte med.

Ritsu Doan gjorde två mål för Eintracht Frankfurt och spelade fram till två mål.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Deutsche Bank Park.

Hoffenheim tar sig an Union Berlin i nästa match borta lördag 13 september 15.30. Eintracht Frankfurt möter Bayer Leverkusen borta fredag 12 september 20.30.

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–3 (0–2)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 0–1 (17) Ritsu Doan, 0–2 (27) Ritsu Doan (Ritsu Doan), 0–3 (51) Can Uzun (Ritsu Doan), 1–3 (90) Grischa Promel.

Varningar, Hoffenheim: Umut Tohumcu. Eintracht Frankfurt: Aurelio Buta, Fares Chaibi, Rasmus Kristensen.

Nästa match:

Hoffenheim: Union Berlin, borta, 13 september

Eintracht Frankfurt: Bayer Leverkusen, borta, 12 september