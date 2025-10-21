Två mål för Scott Twine när Bristol C besegrade Southampton

Bristol C-seger med 3–1 mot Southampton

Scott Twine tvåmålsskytt för Bristol C

Andra raka segern för Bristol C

Bristol C vann mötet med Southampton hemma med 3–1 (1–1) på tisdagen i Championship.

Scott Twine gjorde två mål för Bristol C

Southampton tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Adam Armstrong.

Bristol C kvitterade till 1–1 i 33:e minuten när Anis Mehmeti hittade rätt. Målet var Anis Mehmetis femte i Championship.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Scott Twine träff och gav Bristol C ledningen.

I 64:e minuten slog Scott Twine till återigen och gjorde 3–1. Twine fullbordade därmed lagets vändning.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Southampton är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Bristol C som så sent som den 17 oktober låg på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 april på St. Mary’s Stadium.

I nästa match möter Bristol C Birmingham hemma och Southampton möter Blackburn borta. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 16.00.

Bristol C–Southampton 3–1 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (30) Adam Armstrong, 1–1 (33) Anis Mehmeti, 2–1 (57) Scott Twine, 3–1 (64) Scott Twine.

Varningar, Bristol C: Radek Vitek. Southampton: Taylor Harwood-Bellis, Tom Fellows.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-2-1

Southampton: 1-3-1

Nästa match:

Bristol C: Birmingham City, hemma, 25 oktober

Southampton: Blackburn Rovers FC, borta, 25 oktober