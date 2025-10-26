Två mål för Zian Flemming när Burnley vann mot Wolverhampton

Seger för Burnley med 3–2 mot Wolverhampton

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Zian Flemming gjorde två mål för Burnley

Det blev Burnley som vann matchen borta mot Wolverhampton i Premier League på söndagen. 2–3 (2–2) slutade matchen.

Segermålet för Burnley stod Lyle Foster för på tilläggstid.

Lyle Foster bakom Burnleys avgörande

Burnley startade matchen bäst och tog ledningen när Zian Flemming nätade redan i 14:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimmes spel på nytt genom Zian Flemming.

Wolverhampton reducerade till 1–2 strax före halvtidsvilan genom Jorgen Strand Larsen på straff.

Marshall Munetsi stod för utjämningen till 2–2 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Lyle Foster slog till och gjorde 2–3 för Burnley.

Det här var Wolverhamptons fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Wolverhampton möter Fulham i nästa match borta lördag 1 november 16.00. Burnley möter samma dag Arsenal hemma.

Wolverhampton–Burnley 2–3 (2–2)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (14) Zian Flemming, 0–2 (30) Zian Flemming, 1–2 (42) Jorgen Strand Larsen, 2–2 (45) Marshall Munetsi, 2–3 (90) Lyle Foster.

Varningar, Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-2-3

Burnley: 2-1-2

Nästa match:

Wolverhampton: Fulham FC, borta, 1 november

Burnley: Arsenal FC, hemma, 1 november