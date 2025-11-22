Tvååker går vidare till Ettan

Seger för Tvååker – 5–4 totalt

Melvin Sjöland matchvinnare för Tvååker

Lucas Pettersson gjorde målet för Oskarshamn

Tvååker har vunnit andra omgången i kvalet till Ettan herr mot Oskarshamn. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–2 till Tvååker, vilket betyder att Tvååker står som segrare med totala resultatet 5–4.

Tvååkers huvudtränare Ali Kraym:

– Min känsla är att båda lag börjar ganska svagt och försiktigt. Inte konstigt med tanke på de svåra underlaget att hantera för båda lag. De är lite bättre än oss i första och får tyvärr 1–0 i slutet av första. Men de finns inte mycket som knäcker oss i år. Vi vänder ännu en fotbollsmatch och vinner. Så otroligt otroligt stolt över killarna. 22 raka utan förlust säger sig självt. Vi är så VÄRDA DETTA. Tvååker är värda det.

Melvin Sjöland blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 69 minuter.

Oskarshamn–Tvååker – mål för mål

Lucas Pettersson gjorde 1–0 till Oskarshamn i slutminuterna av första halvlek.

Direkt efter pausen nätade Liam Munther och kvitterade för Tvååker.

Tvååker gjorde också 1–2 i 69:e minuten när Melvin Sjöland fick träff. Sjöland fullbordade därmed lagets vändning.

Oskarshamn–Tvååker 1–2 (1–0), 4–5 totalt

Andra omgången i kvalet till Ettan herr, Arena Oskarshamn

Mål: 1–0 (44) Lucas Pettersson, 1–1 (50) Liam Munther, 1–2 (69) Melvin Sjöland.