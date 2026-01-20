Uddamålsseger för Derby County mot Charlton

Derby County segrade – 2–1 mot Charlton

Bobby Clark avgjorde för Derby County

Andra raka segern för Derby County

Det blev en uddamålsseger för Derby County i matchen mot Charlton i Championship på tisdagen. Laget vann med 2–1 (1–0) borta på The Valley, Charlton.

WBA nästa för Derby County

Efter 17 minuters spel gjorde Derby County 0–1.

Bobby Clark slog till med en halvtimme kvar att spela på pass av Ben Brereton Diaz och ökade ledningen för Derby County. I 67:e minuten slog Tyreece Campbell till framspelad av Karoy Anderson och reducerade åt Charlton. Fler mål än så blev det inte för Charlton.

För Derby County gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Charlton är på 18:e plats. Derby County var på 14:e plats i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Derby County är WBA. Lagen möts fredag 23 januari 21.00 på Pride Park.

Charlton–Derby County 1–2 (0–1)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 0–1 (17) Självmål, 0–2 (60) Bobby Clark (Ben Brereton Diaz), 1–2 (67) Tyreece Campbell (Karoy Anderson).

Varningar, Derby County: Lewis Travis, Patrick Agyemang, Matthew Clarke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-2-2

Derby County: 3-0-2

Nästa match:

Derby County: West Bromwich Albion FC, hemma, 23 januari 21.00