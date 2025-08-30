Uddamålsseger för Eskilsminne borta mot Halmia

Eskilsminne-seger med 2–1 mot Halmia

Andra raka segern för Eskilsminne

Elfte segern för Eskilsminne

Eskilsminne tog till slut hem segern mot Halmia i matchen borta på Halmstad Arena på lördagen. Matchen i division 1 södra dam slutade 1–2.

– En på förhand tuff match som i efterhand kunde slutat hur som helst. Vi har dock lite problem att få fast bollen på offensiv planhalva vilket gör att Eskilsminne kan ställa om på oss gång efter gång. Vid 1–1 känns det som att det ska sluta så men tyvärr leder en långboll bakom vår backlinje till ett sent avgörande. Inställningsmässigt gör vi det bra men räcker inte riktigt till i denna match. Extra beröm till Isabel Sandström i målet, som tvingas till ett flertal räddningar, kommenterade Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson.

Halmia–Eskilsminne – mål för mål

Halmia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilsminne har två vinster och tre förluster och 12–10 i målskillnad. Det här var Halmias fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eskilsminnes andra uddamålsseger.

Resultatet innebär att Halmia ligger kvar på sjunde plats och Eskilsminne på fjärde plats i tabellen.

I nästa match möter Halmia Halmstad BK borta på fredag 5 september 19.00. Eskilsminne möter Qviding lördag 6 september 13.00 hemma.