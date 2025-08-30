Uddamålsseger för Everton borta mot Wolverhampton

Everton-seger med 3–2 mot Wolverhampton

Kiernan Dewsbury-Hall matchvinnare för Everton

Andra raka segern för Everton

Bortalaget Everton tog en uddamålsseger i matchen mot Wolverhampton på Molineux Stadium. Laget vann matchen i Premier League på lördagen med 3–2 (2–1).

Aston Villa nästa för Everton

Everton fick en bra start på matchen. Beto gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Wolverhampton kvitterade till 1–1 i 21:a minuten, när Hwang Hee-chan slog till.

Everton tog ledningen på nytt i 33:e minuten, genom Iliman Ndiaye. I 55:e minuten nätade Kiernan Dewsbury-Hall, och gjorde 1–3.

Rodrigo Gomes reducerade för Wolverhampton i 79:e minuten. Men mer än så orkade Wolverhampton inte med.

Det här var Wolverhamptons andra uddamålsförlust den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 1–1.

På lördag 13 september 16.00 spelar Wolverhampton borta mot Newcastle, och Everton hemma mot Aston Villa.

Wolverhampton–Everton 2–3 (1–2)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (7) Beto, 1–1 (21) Hwang Hee-chan, 1–2 (33) Iliman Ndiaye, 1–3 (55) Kiernan Dewsbury-Hall, 2–3 (79) Rodrigo Gomes.

Varningar, Everton: Kiernan Dewsbury-Hall.

Nästa match:

Wolverhampton: Newcastle Utd, borta, 13 september

Everton: Aston Villa, hemma, 13 september