Uddamålsseger för Everton borta mot Wolverhampton
- Everton-seger med 3–2 mot Wolverhampton
- Kiernan Dewsbury-Hall matchvinnare för Everton
- Andra raka segern för Everton
Bortalaget Everton tog en uddamålsseger i matchen mot Wolverhampton på Molineux Stadium. Laget vann matchen i Premier League på lördagen med 3–2 (2–1).
Aston Villa nästa för Everton
Everton fick en bra start på matchen. Beto gjorde målet, redan i sjunde minuten.
Wolverhampton kvitterade till 1–1 i 21:a minuten, när Hwang Hee-chan slog till.
Everton tog ledningen på nytt i 33:e minuten, genom Iliman Ndiaye. I 55:e minuten nätade Kiernan Dewsbury-Hall, och gjorde 1–3.
Rodrigo Gomes reducerade för Wolverhampton i 79:e minuten. Men mer än så orkade Wolverhampton inte med.
Det här var Wolverhamptons andra uddamålsförlust den här säsongen.
När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 1–1.
På lördag 13 september 16.00 spelar Wolverhampton borta mot Newcastle, och Everton hemma mot Aston Villa.
Wolverhampton–Everton 2–3 (1–2)
Premier League, Molineux Stadium
Mål: 0–1 (7) Beto, 1–1 (21) Hwang Hee-chan, 1–2 (33) Iliman Ndiaye, 1–3 (55) Kiernan Dewsbury-Hall, 2–3 (79) Rodrigo Gomes.
Varningar, Everton: Kiernan Dewsbury-Hall.
Nästa match:
Wolverhampton: Newcastle Utd, borta, 13 september
Everton: Aston Villa, hemma, 13 september
