Uddamålsseger för Halmia hemma mot Örby

Det blev en uddamålsseger för Halmia i matchen mot Örby i division 1 södra dam på lördagen. Laget vann med 2–1 hemma på Halmstad Arena.

Halmia–Örby – mål för mål

Halmia har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örby har två oavgjorda och tre förluster och 3–14 i målskillnad. Det här var Halmias fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örbys sjätte uddamålsförlust.

Halmia möter Värnamo i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Örby möter samma dag Helsingborg hemma.