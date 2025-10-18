Uddamålsseger för Hull borta mot Birmingham

Preston North End nästa motståndare för Birmingham

Birminghams Jay Stansfield tvåmålsskytt

Hull segrade – 3–2 mot Birmingham

Det blev uddamålsseger för bortalaget Hull i matchen mot Birmingham. Laget vann lördagens match i Championship med 3–2 (2–1).

Joe Gelhardt blev matchvinnare

Efter elva minuters spel gjorde Hull 0–1.

I 27:e minuten kvitterade Birmingham när Jay Stansfield slog till.

Hull tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Regan Slater. 1–3-målet kom på övertid när Joe Gelhardt slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 2–3 för Birmingham kom direkt därefter när Jay Stansfield på stopptid på nytt gjorde mål på straff. Mer än så blev det dock inte för Birmingham. Målet var Jay Stansfields femte i Championship.

Det här var Hulls tredje uddamålsseger.

Den 18 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Hull är Leicester. Lagen möts tisdag 21 oktober 20.45.

Birmingham–Hull 2–3 (1–2)

Championship

Mål: 0–1 (11) Självmål, 1–1 (27) Jay Stansfield, 1–2 (45) Regan Slater, 1–3 (90) Joe Gelhardt, 2–3 (90) Jay Stansfield.

Varningar, Birmingham: Jay Stansfield, Jack Robinson, James Beadle. Hull: Lewie Coyle, Ivor Pandur, Joe Gelhardt, Matt Crooks, David Akintola, Enis Destan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 1-2-2

Hull: 3-1-1

Nästa match:

Hull: Leicester City FC, hemma, 21 oktober