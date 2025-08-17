Uddamålsseger för IFK Göteborg hemma mot AIK

IFK Göteborg segrade – 2–1 mot AIK

IFK Göteborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

IFK Göteborg avgjorde i 60:e minuten.

Det blev uddamålsseger för hemmalaget IFK Göteborg i matchen mot AIK på Gamla Ullevi. Laget vann söndagens match i Allsvenskan med 2–1 (1–0).

Segern var IFK Göteborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Tobias Heintz bakom IFK Göteborgs seger

Matchen förblev jämn målmässigt till IFK Göteborg tog ledningen i 37:e minuten, genom Tobias Heintz på pass av Kolbeinn Thordarson. I 55:e minuten slog Tobias Heintz till återigen, på pass av Sebastian Clemmensen och gjorde 2–0.

Med en halvtimme kvar att spela fick Thomas Isherwood träff och reducerade åt AIK. Mer än så blev det dock inte för AIK.

På tilläggstid fick AIK Aron Csongvai utvisad, och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Det här var IFK Göteborgs sjunde uddamålsseger den här säsongen.

AIK:s nya tabellposition är sjätte plats, medan IFK Göteborg är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK med 3–0.

I nästa match, söndag 24 augusti 16.30, har IFK Göteborg Malmö FF borta på Eleda Stadion, medan AIK spelar borta mot Degerfors.

IFK Göteborg–AIK 2–1 (1–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (37) Tobias Heintz (Kolbeinn Thordarson), 2–0 (55) Tobias Heintz (Sebastian Clemmensen), 2–1 (60) Thomas Isherwood.

Varningar, IFK Göteborg: David Kruse.

Utvisningar, AIK: Aron Csongvai.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 4-0-1

AIK: 1-2-2

Nästa match:

IFK Göteborg: Malmö FF, borta, 24 augusti

AIK: Degerfors IF, borta, 24 augusti