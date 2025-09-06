Uddamålsseger för Karlberg mot Stocksund

Karlberg segrade – 3–2 mot Stocksund

Karl Ward matchvinnare för Karlberg

Andra raka segern för Karlberg

Det blev seger för hemmalaget Karlberg i matchen mot Stocksund på Kristinebergs IP. Laget vann lördagens match i Ettan norra herr med 3–2 (1–0).

– Tre välbehövliga poäng. Onödigt att ge Stocksund chansen till poäng dock, men sådan är fotbollen, skönt det löste sig, kommenterade Karlbergs assisterande tränare Jonathan Svensson efter matchen.

Stocksunds tränare Adam Gursoy om matchen:

– En okej match men vi lyckades inte hota tillräckligt mycket när matchen stod och vägde. Istället startar andra halvlek med vår avspark och 2–0 inom en minut. Vi gör ett bra försök att få med oss poäng men 3–0 blev för svårt att hämta ikapp.

Karlberg–Stocksund – mål för mål

Karlberg gjorde 1–0 efter 36 minuters spel. Direkt efter pausen ökade Kamil Dudziak Karlbergs ledning.

I 53:e minuten slog Karl Ward till, och gjorde 3–0.

Stocksund reducerade till 3–1 bara tre minuter senare genom Dary Izia Boto.

I 88:e minuten reducerade Stocksunds Fabian Andersson på nytt på straff. 3–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Karlberg med 10–13 och Stocksund med 8–12 i målskillnad. Det här var Karlbergs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Stocksunds femte uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Karlbergs BK vunnit.

Lördag 13 september spelar Karlberg borta mot IF Karlstad 16.00 och Stocksund mot FC Stockholm Internazionale hemma 13.00 på Danderyds Gymnasiums IP.

Karlberg–Stocksund 3–2 (1–0)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 1–0 (36) Självmål, 2–0 (46) Kamil Dudziak, 3–0 (53) Karl Ward, 3–1 (56) Dary Izia Boto, 3–2 (88) Fabian Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 2-0-3

Stocksund: 2-0-3

Nästa match:

Karlberg: IF Karlstad Fotboll, borta, 13 september

Stocksund: Stockholm Internazionale, hemma, 13 september