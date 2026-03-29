Uddamålsseger för Kristianstad mot Piteå

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Kristianstad, som vann borta mot Piteå med 3–2 (2–1) i Damallsvenskan på söndagen.

Piteå–Kristianstad – mål för mål

Tilda Persson slog till redan i tolfte minuten och gav Kristianstad en tidig ledning. 1–1 kom i 37:e minuten när Shiho Matsubara fick träff. Kristianstad tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Linda Lif Boama.

1–3-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Filippa Andersson Widén slog till och gjorde mål. Reduceringen till 2–3 för Piteå kom direkt därefter när Selina Henriksson på tilläggstid gjorde mål. Fler mål än så blev det inte för Piteå.

Kristianstad tog hem lagens senaste möte med 3–2 på Kristianstads Arenaområde.

Piteå tar sig an Uppsala IK Dam i nästa match borta söndag 5 april 15.00. Kristianstad möter Djurgården hemma fredag 3 april 13.00.

Piteå–Kristianstad 2–3 (1–2)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 0–1 (12) Tilda Persson, 1–1 (37) Shiho Matsubara, 1–2 (41) Linda Lif Boama, 1–3 (88) Filippa Andersson Widén, 2–3 (90) Selina Henriksson.

