Uddamålsseger för Milan på hemmaplan mot Torino

Milan segrade – 3–2 mot Torino

Youssouf Fofana matchvinnare för Milan

Napoli nästa motståndare för Milan

Milan vann en målmässigt jämn match hemma mot Torino i Serie A på lördagen. 3–2 (1–1) slutade matchen.

Milan–Torino – mål för mål

Strahinja Pavlovic gav Milan ledningen i 37:e minuten. Torino kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Giovanni Simeone.

I 54:e minuten nätade Adrien Rabiot på pass av Christian Pulisic och gav Milan ledningen. Youssouf Fofana slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Zachary Athekame och ökade ledningen för Milan. Med sju minuter kvar att spela reducerade Torino genom Nikola Vlasic på straff. Fler mål än så blev det inte för Torino.

När lagen senast möttes vann Milan med 3–2.

Nästa motstånd för Milan är Napoli. Lagen möts måndag 6 april 20.45 på Diego Armando Maradona. Torino tar sig an Pisa borta söndag 5 april 18.00.

Milan–Torino 3–2 (1–1)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (37) Strahinja Pavlovic, 1–1 (44) Giovanni Simeone, 2–1 (54) Adrien Rabiot (Christian Pulisic), 3–1 (56) Youssouf Fofana (Zachary Athekame), 3–2 (83) Nikola Vlasic.

Varningar, Milan: Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Santiago Gimenez. Torino: Emirhan Ilkhan, Roberto D’Aversa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-0-2

Torino: 2-0-3

Nästa match:

Milan: Napoli, borta, 6 april 20.45

Torino: Pisa, borta, 5 april 18.00