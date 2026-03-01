Uddamålsseger för Milan som besegrade Cremonese

Milan höll nollan

Lecce nästa för Cremonese

Milan vann med 2–0 mot Cremonese

På tilläggstid gjorde först Strahinja Pavlovic 0–1 och därefter Rafael Leao 0–2. Det blev dramatiskt när bortalaget Milan vann matchen mot Cremonese på Stadio Giovanni Zini på söndagen. Matchen i i Serie A slutade 2–0 (0–0).

Milan höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Strahinja Pavlovic gjorde matchvinnande målet

Det första målet kom först i matchens absoluta slutskede, i 90:e minuten när Strahinja Pavlovic efter förarbete av Koni De Winter gjorde 1–0 till Milan. 0–2-målet kom på övertid när Rafael Leao slog till och gjorde mål efter förarbete från Christopher Nkunku. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Cremonese med 2–1.

Nästa motstånd för Milan är Inter. Lagen möts söndag 8 mars 20.45 på Giuseppe Meazza.

Cremonese–Milan 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Mål: 0–1 (90) Strahinja Pavlovic (Koni De Winter), 0–2 (90) Rafael Leao (Christopher Nkunku).

Varningar, Cremonese: Filippo Terracciano, Youssef Maleh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-1-4

Milan: 3-1-1

Nästa match:

Milan: Inter, hemma, 8 mars 20.45