Uddamålsseger för Örgryte hemma mot Värnamo
- Örgryte-seger med 2–1 mot Värnamo
- Värnamos tredje raka förlust
- Seger nummer 8 för Örgryte
Örgryte vann en målmässigt jämn match hemma mot Värnamo i division 1 södra dam på söndagen. 2–1 slutade matchen.
Rosengård nästa för Örgryte
Örgryte har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad. Det här var Örgrytes femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos fjärde uddamålsförlust.
Med två omgångar kvar är Örgryte på sjunde plats i tabellen medan Värnamo är på fjärde plats.
I nästa match, lördag 11 oktober möter Örgryte Rosengård borta på Malmö IP 16.00 medan Värnamo spelar borta mot Ifö Bromölla 13.00.
