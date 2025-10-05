Uddamålsseger för Örgryte hemma mot Värnamo

Örgryte-seger med 2–1 mot Värnamo

Värnamos tredje raka förlust

Seger nummer 8 för Örgryte

Örgryte vann en målmässigt jämn match hemma mot Värnamo i division 1 södra dam på söndagen. 2–1 slutade matchen.

Rosengård nästa för Örgryte

Örgryte har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad. Det här var Örgrytes femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos fjärde uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Örgryte på sjunde plats i tabellen medan Värnamo är på fjärde plats.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Örgryte Rosengård borta på Malmö IP 16.00 medan Värnamo spelar borta mot Ifö Bromölla 13.00.