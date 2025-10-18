Uddamålsseger för Red Bull Leipzig hemma mot Hamburg

Red Bull Leipzig-seger med 2–1 mot Hamburg

Red Bull Leipzigs femte seger på de senaste sex matcherna

Christoph Baumgartner gjorde två mål för Red Bull Leipzig

Hemmalaget Red Bull Leipzig tog en uddamålsseger i matchen mot Hamburg på Red Bull Arena. Laget vann matchen i Bundesliga på lördagen med 2–1 (1–0).

Segern var Red Bull Leipzigs femte på de senaste sex matcherna.

Red Bull Leipzig–Hamburg – mål för mål

Red Bull Leipzig gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Christoph Baumgartner framspelad av Antonio Nusa. Direkt efter pausen gjorde Albert Sambi Lokonga mål och kvitterade för Hamburg.

I 50:e minuten slog Christoph Baumgartner till återigen och gav Red Bull Leipzig ledningen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Red Bull Leipzigs tredje uddamålsseger den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari på Volksparkstadion.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Augsburg. Lagen möts lördag 25 oktober 15.30 på WWK ARENA.

Red Bull Leipzig–Hamburg 2–1 (1–0)

Bundesliga, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (45) Christoph Baumgartner (Antonio Nusa), 1–1 (48) Albert Sambi Lokonga, 2–1 (50) Christoph Baumgartner.

Varningar, Red Bull Leipzig: Christoph Baumgartner, Conrad Harder. Hamburg: Nicolas Capaldo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 4-1-0

Hamburg: 2-1-2

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Augsburg, borta, 25 oktober