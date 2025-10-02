Uddamålsseger för Shaktar Donetsk mot Aberdeen

AEK Aten nästa motståndare för Aberdeen

Shaktar Donetsk-seger med 3–2 mot Aberdeen

Pedro Henrique avgjorde för Shaktar Donetsk

Bortalaget Shaktar Donetsk tog en uddamålsseger i matchen mot Aberdeen på Pittodrie Stadium. Laget vann matchen i Conference League herr på torsdagen med 3–2 (1–1).

Legia Warsawa nästa för Shaktar Donetsk

Aberdeen tog en tidig ledning när Jesper Karlsson slog till på straff redan i åttonde minuten.

I 38:e minuten kvitterade Shaktar Donetsk genom Yehor Nazaryna. Shaktar Donetsk gjorde också 1–2 i 54:e minuten när Lucas Ferreira hittade rätt.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Pedro Henrique träff och ökade ledningen för Shaktar Donetsk.

Aberdeens Nicky Devlin gjorde 2–3 i 69:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Aberdeen.

Nästa motstånd för Shaktar Donetsk är Legia Warsawa. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Henryk-Reyman-Stadium.

Aberdeen–Shaktar Donetsk 2–3 (1–1)

Conference League herr, Pittodrie Stadium

Mål: 1–0 (8) Jesper Karlsson, 1–1 (38) Yehor Nazaryna, 1–2 (54) Lucas Ferreira, 1–3 (59) Pedro Henrique, 2–3 (69) Nicky Devlin.

Varningar, Aberdeen: Nicky Devlin, Sivert Heltne Nilsen, Marco Lazetic, Jesper Karlsson. Shaktar Donetsk: Mykola Matvienko, Dmytro Riznyk, Tobias, Pedro Henrique.

Nästa match:

Shaktar Donetsk: Legia Warszawa, hemma, 23 oktober