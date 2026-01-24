Uddamålsseger för Valencia mot Espanyol

Valencia segrade – 3–2 mot Espanyol

Largie Ramazani matchvinnare för Valencia

Andra raka segern för Valencia

Det blev seger för hemmalaget Valencia i matchen mot Espanyol på Estadio Mestalla. Laget vann lördagens match i La Liga med 3–2 (1–0). Segermålet för Valencia stod Largie Ramazani för på tilläggstid.

Valencia–Espanyol – mål för mål

Valencia gjorde första målet när Hugo Duro slog till redan i 15:e minuten.

I 54:e minuten nätade Ramon Terrats och kvitterade för Espanyol. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Eray Coemert på pass av Arnaut Danjuma och gav Valencia ledningen. Espanyol kvitterade till 2–2 i 79:e minuten. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Largie Ramazani slog till och gjorde mål på straff för Valencia.

Valencia har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Espanyol har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad.

Söndag 1 februari 16.15 spelar Valencia borta mot Real Betis. Espanyol möter Alaves hemma på RCDE Stadium fredag 30 januari 21.00.

Valencia–Espanyol 3–2 (1–0)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 1–0 (15) Hugo Duro, 1–1 (54) Ramon Terrats, 2–1 (59) Eray Coemert (Arnaut Danjuma), 2–2 (79) Självmål, 3–2 (90) Largie Ramazani.

Varningar, Valencia: Jesus Vazquez. Espanyol: Fernando Calero, Pol Lozano, Ruben Sanchez, Kike Garcia, Tyrhys Dolan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 2-2-1

Espanyol: 1-1-3

Nästa match:

Valencia: Real Betis, borta, 1 februari 16.15

Espanyol: Alaves, hemma, 30 januari 21.00