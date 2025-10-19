Umeå FC besegrade Landskrona efter Eythor Martin Björgolfssons dubbel

Umeå FC vann med 3–1 mot Landskrona

Eythor Martin Björgolfsson tvåmålsskytt för Umeå FC

Andra raka segern för Umeå FC

Det blev Umeå FC som gick segrande ur mötet med Landskrona i Superettan på bortaplan, med 3–1 (1–1).

Eythor Martin Björgolfsson med två mål för Umeå FC

Gästerna Umeå FC tog en tidig ledning när Eythor Martin Björgolfsson nätade på pass av Linus Marklund Panboon redan i 18:e minuten.

Landskrona kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Max Nilsson framspelad av Rassa Rahmani. I 67:e minuten nätade Eythor Martin Björgolfsson återigen på pass av Stefan Lindmark och gav Umeå FC ledningen.

1–3-målet kom på övertid när Elias Cederblad slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Med tre omgångar kvar är Landskrona på nionde plats i tabellen medan Umeå FC är på 16:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Landskrona BoIS med 2–0.

Söndag 26 oktober 15.00 spelar Landskrona borta mot Örebro. Umeå FC möter Varberg hemma på Umeå Energi Arena lördag 25 oktober 13.00.

Landskrona–Umeå FC 1–3 (1–1)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 0–1 (18) Eythor Martin Björgolfsson (Linus Marklund Panboon), 1–1 (45) Max Nilsson (Rassa Rahmani), 1–2 (67) Eythor Martin Björgolfsson (Stefan Lindmark), 1–3 (90) Elias Cederblad.

Varningar, Landskrona: Markus Björkqvist. Umeå FC: Eythor Martin Björgolfsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Landskrona: 1-1-3

Umeå FC: 2-0-3

Nästa match:

Landskrona: Örebro SK, borta, 26 oktober

Umeå FC: Varbergs BoIS, hemma, 25 oktober