Undav fixade kryss på övertid för VfB Stuttgart mot Borussia Dortmund

Kryss mellan Borussia Dortmund och VfB Stuttgart

Deniz Undav kvitterade på tilläggstid

Borussia Dortmund nu tredje, VfB Stuttgart på femte plats

VfB Stuttgart gick mot förlust när laget på lördagen mötte Borussia Dortmund i Bundesliga på Signal Iduna Park. Hemmalaget hade ledningen med 3–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Deniz Undav till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom VfB Stuttgart mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Borussia Dortmund–VfB Stuttgart – mål för mål

Borussia Dortmund tog ledningen i 34:e minuten genom Emre Can på straff.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Maximilian Beier.

Direkt efter pausen nätade Deniz Undav och reducerade åt VfB Stuttgart.

I den 71:a minuten kvitterade Deniz Undav för VfB Stuttgart framspelad av Angelo Stiller.

Ledningsmålet till 3–2 kom med en minut kvar att spela när Karim Adeyemi slog till och gjorde mål för Borussia Dortmund.

Men VfB Stuttgart hann ändå med ett kvitteringsmål. Deniz Undav gjorde det på stopptid som med målet fullbordade sitt hattrick. 3–3-målet blev matchens sista.

Deniz Undav gjorde tre mål för VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–9 i målskillnad. Det här var Borussia Dortmunds fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att VfB Stuttgart nu ligger på femte plats i tabellen. Borussia Dortmund är på tredje plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 april på Mercedes Benz Arena.

Lördag 29 november 18.30 spelar Borussia Dortmund borta mot Bayer Leverkusen. VfB Stuttgart möter Hamburg borta på Volksparkstadion söndag 30 november 15.30.

Borussia Dortmund–VfB Stuttgart 3–3 (2–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (34) Emre Can, 2–0 (41) Maximilian Beier, 2–1 (47) Deniz Undav, 2–2 (71) Deniz Undav (Angelo Stiller), 3–2 (89) Karim Adeyemi, 3–3 (90) Deniz Undav.

Varningar, Borussia Dortmund: Maximilian Beier. VfB Stuttgart: Finn Jeltsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 2-2-1

VfB Stuttgart: 3-1-1

Nästa match:

Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen, borta, 29 november

VfB Stuttgart: Hamburger SV, borta, 30 november