Underläge i halvtid – då fixade Andre Luiz och Marios Vrousai Rio Aves vändning

Rio Ave-seger med 2–1 mot Estrela

Marios Vrousai matchvinnare för Rio Ave

Andra raka segern för Rio Ave

Hemmalaget Estrela hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Primeira Liga herr. Men Rio Ave vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Marios Vrousai blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 72 minuter.

Estoril nästa för Rio Ave

Paulo Moreira gav Estrela ledningen efter en knapp halvtimme. Direkt efter pausen nätade Andre Luiz framspelad av Clayton och kvitterade för Rio Ave.

I den 72:a minuten avgjorde Marios Vrousai matchen. Vrousai fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Estrelas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Rio Ave ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Estrela är på 15:e plats. Så sent som den 4 oktober låg Rio Ave på 16:e plats i tabellen.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Estrela Casa Pia borta och Rio Ave möter Estoril hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 19.00.

Estrela–Rio Ave 1–2 (1–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (28) Paulo Moreira, 1–1 (50) Andre Luiz (Clayton), 1–2 (72) Marios Vrousai.

Varningar, Estrela: Sidny Lopes Cabral, Robinho, Oumar Ngom. Rio Ave: Jonathan Panzo, Brandon Aguilera, Cezary Miszta, Olinho, Nikolaos Athanasiou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-1-3

Rio Ave: 2-2-1

Nästa match:

Estrela: Casa Pia, borta, 1 november

Rio Ave: Estoril Praia, hemma, 1 november