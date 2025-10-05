Underläge i halvtid – då fixade Frank Anguissa och Rasmus Hojlund Napolis vändning

Napoli vann med 2–1 mot Genoa

Napolis femte seger på de senaste sex matcherna

Rasmus Hojlund matchvinnare för Napoli

Bortalaget Genoa hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Serie A. Men Napoli vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Rasmus Hojlund stod för Napolis avgörande mål efter 75 minuter.

Segern var Napolis femte på de senaste sex matcherna.

Napoli–Genoa – mål för mål

Jeff Ekhator gav Genoa ledningen i 33:e minuten framspelad av Brooke Norton Cuffy. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Frank Anguissa och kvitterade för Napoli.

I den 75:e minuten avgjorde Rasmus Hojlund matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Napolis tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Genoas tredje uddamålsförlust.

För Napoli gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Genoa är på 19:e plats.

Den 8 februari möts lagen återigen.

Lördag 18 oktober 18.00 spelar Napoli borta mot Torino. Genoa möter Parma hemma söndag 19 oktober 15.00.

Napoli–Genoa 2–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (33) Jeff Ekhator (Brooke Norton Cuffy), 1–1 (57) Frank Anguissa, 2–1 (75) Rasmus Hojlund.

Varningar, Napoli: David Neres. Genoa: Sebastian Otoa, Alessandro Marcandalli, Ruslan Malinovskyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 4-0-1

Genoa: 0-1-4

Nästa match:

Napoli: Torino, borta, 18 oktober

Genoa: Parma, hemma, 19 oktober