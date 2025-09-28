Underläge i halvtid – då fixade Gabriel Magalhaes och Mikel Merino Arsenals vändning

Seger för Arsenal med 2–1 mot Newcastle

Gabriel Magalhaes matchvinnare för Arsenal

Newcastle nu 15:e, Arsenal på andra plats

Newcastle ledde med 1–0 på hemmaplan i Premier League efter halva matchen mot Arsenal. Men Arsenal gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Gabriel Magalhaes, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Newcastle–Arsenal – mål för mål

Newcastle tog ledningen i 34:e minuten, genom Nick Woltemade. Det såg länge ut att gå mot seger för Newcastle. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Arsenal genom Mikel Merino på pass av Declan Rice.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Gabriel Magalhaes slog till och gjorde 1–2 för Arsenal. Magalhaes fullbordade därmed lagets vändning.

Newcastle har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Arsenal har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–3 i målskillnad. Det här var Newcastles andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Arsenals andra uddamålsseger.

Arsenal ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Newcastle är på 15:e plats.

Nästa motstånd för Newcastle är Nottingham Forest. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på St James’ Park. Arsenal tar sig an West Ham hemma lördag 4 oktober 16.00.

Newcastle–Arsenal 1–2 (1–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (34) Nick Woltemade, 1–1 (84) Mikel Merino (Declan Rice), 1–2 (90) Gabriel Magalhaes.

Varningar, Newcastle: Joelinton, Dan Burn. Arsenal: Riccardo Calafiori.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 1-2-2

Arsenal: 3-1-1

Nästa match:

Newcastle: Nottingham Forest FC, hemma, 5 oktober

Arsenal: West Ham Utd, hemma, 4 oktober