Underläge i halvtid – då fixade Nikita Iosifov och Zan Karnicnik Celjes vändning

Celje vann med 2–1 mot Legia Warsawa

Zan Karnicnik avgjorde för Celje

Tredje raka segern för Celje

Legia Warsawa ledde med 1–0 på bortaplan i Conference League herr efter halva matchen mot Celje. Men Celje gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1.

Segermålet för Celje stod Zan Karnicnik för efter 77 minuter.

Celje–Legia Warsawa – mål för mål

Gästerna Legia Warsawa fick en bra start på matchen när Kacper Urbanski nätade redan i 17:e minuten. Det dröjde till den 72:a minuten innan Nikita Iosifov kvitterade för Celje.

Zan Karnicnik gjorde det matchavgörande målet i 77:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.

Förlusten var Legia Warsawas andra uddamålsförlust.

För Celje gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Legia Warsawa är på 25:e plats.

Torsdag 27 november spelar Celje borta mot Sigma Olomouc 18.45 och Legia Warsawa mot Sparta Prag hemma 21.00 på Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski.

Celje–Legia Warsawa 2–1 (0–1)

Conference League herr, Arena Z 19dezele

Mål: 0–1 (17) Kacper Urbanski, 1–1 (72) Nikita Iosifov, 2–1 (77) Zan Karnicnik.

Varningar, Celje: Mario Kvesic. Legia Warsawa: Bartosz Kapustka, Rafal Augustyniak, Jakub Zewlakow.

Nästa match:

Celje: Sigma Olomouc, borta, 27 november

Legia Warsawa: Sparta Prag, hemma, 27 november