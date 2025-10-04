Underläge i halvtid – då fixade Richard Kone och Paul Smyth Queens Park Rangers vändning

Queens Park Rangers vann med 2–1 mot Bristol C

Paul Smyth matchvinnare för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers fjärde seger

Bristol C ledde med 1–0 på hemmaplan i Championship efter halva matchen mot Queens Park Rangers. Men Queens Park Rangers gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Paul Smyth, med sitt 2–1-mål efter 84 minuter.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Queens Park Rangers.

Millwall nästa för Queens Park Rangers

Emil Riis gav Bristol C ledningen i 32:a minuten. I 66:e minuten nätade Richard Kone och kvitterade för Queens Park Rangers.

Paul Smyth såg med sex minuter kvar att spela till att Queens Park Rangers avgjorde matchen. Smyth fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Queens Park Rangers andra uddamålsseger.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på nionde plats i tabellen och Queens Park Rangers är på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Queens Park Rangers som så sent som den 12 september låg på 19:e plats.

Lagen möts på nytt den 11 april.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Bristol C Norwich City 16.00. Queens Park Rangers tar sig an Millwall hemma 13.30.

Bristol C–Queens Park Rangers 1–2 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (32) Emil Riis, 1–1 (66) Richard Kone, 1–2 (84) Paul Smyth.

Varningar, Bristol C: Zak Vyner, Mark Sykes, Rob Atkinson, Anis Mehmeti, Yu Hirakawa. Queens Park Rangers: Richard Kone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 1-2-2

Queens Park Rangers: 3-2-0

Nästa match:

Bristol C: Norwich City FC, borta, 18 oktober

Queens Park Rangers: Millwall FC, hemma, 18 oktober