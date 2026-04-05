Underläge i halvtid – då vände Celta Vigo

Celta Vigo segrade – 3–2 mot Valencia

Williot Swedberg matchvinnare för Celta Vigo

Tre mål för Celta Vigo utan svar

Hemmalaget Valencia hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i La Liga. Men Celta Vigo vände på matchen och vann till slut med 3–2. Matchhjälte blev Williot Swedberg, som gjorde det avgörande målet med bara 8 minuter kvar av matchen.

Valencia–Celta Vigo – mål för mål

Guido Rodriguez öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Valencia en tidig ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ilaix Moriba och kvitterade för Celta Vigo. Celta Vigo gjorde också 1–2 i 60:e minuten när Fer Lopez slog till. Williot Swedberg såg med nio minuter kvar att spela till att Celta Vigo ökade ledningen. Reduceringen till 2–3 kom på övertid när Guido Rodriguez återigen slog till och gjorde mål för Valencia efter förarbete från Umar Sadiq. Fler mål än så blev det inte för Valencia.

När lagen senast möttes vann Celta Vigo med 4–1.

Nästa motstånd för Valencia är Elche. Lagen möts lördag 11 april 16.15 på Estadio Martinez Valero. Celta Vigo tar sig an Real Oviedo hemma söndag 12 april 18.30.

Valencia–Celta Vigo 2–3 (1–0)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 1–0 (12) Guido Rodriguez, 1–1 (56) Ilaix Moriba, 1–2 (60) Fer Lopez, 1–3 (81) Williot Swedberg, 2–3 (90) Guido Rodriguez (Umar Sadiq).

Varningar, Valencia: Guido Rodriguez. Celta Vigo: Hugo Sotelo, Javi Rodriguez, Marcos Alonso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 3-0-2

Celta Vigo: 2-1-2

