Underläge i halvtid – då vände Everton

Everton vann med 2–1 mot Fulham

Självmål avgjorde för Everton

Andra raka förlusten för Fulham

Hemmalaget Fulham hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Premier League. Men Everton vände på matchen och vann till slut med 2–1. Matchhjälte blev självmål, som gjorde det avgörande målet med bara 6 minuter kvar av matchen.

Bournemouth nästa för Everton

Fulham gjorde 1–0 efter 18 minuters spel.

Kiernan Dewsbury-Hall kvitterade för Everton med knappa kvarten kvar. Målet var Kiernan Dewsbury-Halls femte i Premier League.

Laget tog ledningen i 83:e minuten.

I nästa match möter Fulham Manchester City borta på onsdag 11 februari 20.30. Everton möter Bournemouth tisdag 10 februari 20.30 hemma.

Fulham–Everton 1–2 (1–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (18) Självmål, 1–1 (76) Kiernan Dewsbury-Hall, 1–2 (83) Självmål.

Varningar, Fulham: Jorge Cuenca. Everton: Jordan Pickford, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Jake O’Brien, Idrissa Gana Gueye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

Everton: 2-3-0

Nästa match:

Fulham: Manchester City, borta, 11 februari 20.30

Everton: AFC Bournemouth, hemma, 10 februari 20.30