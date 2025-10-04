Underläge i halvtid – då vände Kristianstad och vann

Kristianstad-seger med 2–1 mot Vittsjö

Alice Egnér avgjorde för Kristianstad

Seger nummer 11 för Kristianstad

Hemmalaget Vittsjö hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Damallsvenskan. Men Kristianstad vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Alice Egnér stod för Kristianstads avgörande mål efter 63 minuter.

Vittsjö–Kristianstad – mål för mål

Vittsjö tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Linda Sällström på pass av Anna Haddock. Kristianstad kvitterade till 1–1 i 61:a minuten.

Alice Egnér fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Amy Sayer och avgjorde matchen. Egnér fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Vittsjös fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kristianstads sjätte uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vittsjö på sjunde plats och Kristianstad på femte plats.

Lördag 11 oktober spelar Vittsjö borta mot Brommapojkarna 14.00 och Kristianstad mot IFK Norrköping hemma 15.00 på Kristianstads Fotbollsarena.

Vittsjö–Kristianstad 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 1–0 (41) Linda Sällström (Anna Haddock), 1–1 (61) Självmål, 1–2 (63) Alice Egnér (Amy Sayer).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 3-0-2

Kristianstad: 3-2-0

Nästa match:

Vittsjö: IF Brommapojkarna, borta, 11 oktober

Kristianstad: IFK Norrköping FK, hemma, 11 oktober