Underläge i halvtid – då vände Uppsala IK Dam och vann

Uppsala IK Dam vann med 5–2 mot BK Häcken Utveckling

Uppsala IK Dams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Thindra Mattsson gjorde två mål för Uppsala IK Dam

Bortalaget BK Häcken Utveckling hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Elitettan. Men Uppsala IK Dam vände på matchen och vann till slut med 5–2.

Tekla Höckert bakom Uppsala IK Dams avgörande

BK Häcken Utveckling startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Nova Kjellman gjorde målet redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen slog Stina Leffler till och kvitterade för Uppsala IK Dam.

Thindra Mattsson fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och gav Uppsala IK Dam ledningen.

I den 74:e minuten kvitterade Evelina Egenwall för BK Häcken Utveckling.

Tekla Höckert gav Uppsala IK Dam ledningen i 77:e minuten.

Laget ökade ledningen till 4–2 bara fyra minuter senare genom Olivia Mattsson.

5–2-målet kom på tilläggstid när Thindra Mattsson på nytt slog till och gjorde mål.

Resultaten i sista omgången betyder att Uppsala IK Dam slutar på andra plats i tabellen och BK Häcken Utveckling på nionde plats.

Uppsala IK Dam–BK Häcken Utveckling 5–2 (0–1)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (20) Nova Kjellman, 1–1 (53) Stina Leffler, 2–1 (61) Thindra Mattsson, 2–2 (74) Evelina Egenwall, 3–2 (77) Tekla Höckert, 4–2 (81) Olivia Mattsson, 5–2 (90) Thindra Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

BK Häcken Utveckling: 0-2-3