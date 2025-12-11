Underläge i halvtid – men Bologna vände och vann

Bologna vann med 2–1 mot Celta Vigo

Bologna avgjorde i 74:e minuten.

Federico Bernardeschi gjorde två mål för Bologna

Hemmalaget Celta Vigo hade greppet i efter första halvlek och ledde med 1–0 i Europa League. Men Bologna vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Segermålet för Bologna stod Federico Bernardeschi för efter 74 minuter.

Celta Vigo–Bologna – mål för mål

Celta Vigo startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Bryan Zaragoza slog till redan i 17:e minuten.

I 66:e minuten nätade Federico Bernardeschi på straff och kvitterade för Bologna.

I den 74:e minuten avgjorde Federico Bernardeschi matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Celta Vigo har tre vinster och två förluster och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två oavgjorda och 9–4 i målskillnad.

För Celta Vigo gör resultatet att laget nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Bologna är på tolfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 22 januari. Då möter Celta Vigo Lille på Municipal de Balaidos 21.00. Bologna tar sig an Celtic hemma 18.45.

Celta Vigo–Bologna 1–2 (1–0)

Europa League, Municipal de Balaidos

Mål: 1–0 (17) Bryan Zaragoza, 1–1 (66) Federico Bernardeschi, 1–2 (74) Federico Bernardeschi.

Varningar, Celta Vigo: Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ionut Radu. Bologna: Emil Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 3-0-2

Bologna: 3-2-0

Nästa match:

Celta Vigo: LOSC Lille, hemma, 22 januari 21.00

Bologna: Celtic FC, hemma, 22 januari 18.45