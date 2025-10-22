Underläge i halvtid – men Geny Catamo och Alisson Santos fixade Sporting Lissabons vändning

Seger för Sporting Lissabon med 2–1 mot Marseille

Alisson Santos matchvinnare för Sporting Lissabon

Igor Paixao ende målskytt för Marseille

Marseille ledde med 1–0 på bortaplan i Champions League efter halva matchen mot Sporting Lissabon. Men Sporting Lissabon gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Matchhjälte blev Alisson Santos, som gjorde det avgörande målet med bara 3 minuter kvar av matchen.

Sporting Lissabon–Marseille – mål för mål

Marseille gjorde första målet när Igor Paixao nätade redan i 14:e minuten. I 69:e minuten slog Geny Catamo till och kvitterade för Sporting Lissabon.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Alisson Santos slog till och gjorde 2–1 för Sporting Lissabon. Santos fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Marseilles andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Marseille med 2–0.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Juventus. Lagen möts tisdag 4 november 21.00 på Allianz Stadium. Marseille tar sig an Atalanta hemma onsdag 5 november 21.00.

Sporting Lissabon–Marseille 2–1 (0–1)

Champions League, Jose Alvalade

Mål: 0–1 (14) Igor Paixao, 1–1 (69) Geny Catamo, 2–1 (86) Alisson Santos.

Varningar, Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Maxi Araujo. Marseille: Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Emerson.

Nästa match:

Sporting Lissabon: Juventus, borta, 4 november

Marseille: Atalanta, hemma, 5 november