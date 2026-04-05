Underläge i halvtid – men Ida Björnberg och Olivia Garcia fixade AIK:s vändning

Seger för AIK med 2–1 mot Rosengård

Olivia Garcia avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

Rosengård ledde med 1–0 på hemmaplan i Damallsvenskan efter halva matchen mot AIK. Men AIK gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Olivia Garcia, med sitt 2–1-mål på övertid.

Det var andra raka segern för AIK, efter 1–0 mot IFK Norrköping i premiären.

BK Häcken nästa för AIK

Rosengård tog ledningen i 24:e minuten genom Molly Johansson.

Ida Björnberg såg med åtta minuter kvar att spela till att AIK kvitterade. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Olivia Garcia slog till och gjorde 1–2 för AIK. Därmed hade laget vänt matchen.

Lördag 25 april spelar Rosengård borta mot Uppsala IK Dam 14.00 och AIK mot BK Häcken hemma 13.00 på Skytteholms IP.

Rosengård–AIK 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 1–0 (24) Molly Johansson, 1–1 (82) Ida Björnberg, 1–2 (90) Olivia Garcia.

Varningar, Rosengård: Jo-Anne Cronquist.

