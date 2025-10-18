Underläge i halvtid – men Mallorca vände och vann

Mallorca segrade – 3–1 mot Sevilla

Mallorcas Mateo Joseph tvåmålsskytt

Ruben Vargas nätade för Sevilla

Hemmalaget Sevilla hade greppet i efter första halvlek och ledde med 1–0 i La Liga. Men Mallorca vände på matchen och vann till slut med 3–1.

Mateo Joseph med två mål för Mallorca

Ruben Vargas slog till redan i 16:e minuten och gav Sevilla en tidig ledning. I 67:e minuten slog Vedat Muriqi till och kvitterade för Mallorca. Målet var Vedat Muriqis femte i La Liga.

I 72:a minuten gav Mateo Joseph Mallorca ledningen på pass av Mateo Joseph.

Laget ökade ledningen till 1–3 bara fem minuter senare på nytt genom Mateo Joseph. Därmed hade Mallorca vänt matchen.

Mateo Joseph gjorde två mål för Mallorca och spelade fram till ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari.

I nästa match möter Sevilla Real Sociedad borta på fredag 24 oktober 21.00. Mallorca möter Levante söndag 26 oktober 14.00 hemma.

Sevilla–Mallorca 1–3 (1–0)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 1–0 (16) Ruben Vargas, 1–1 (67) Vedat Muriqi, 1–2 (72) Mateo Joseph (Mateo Joseph), 1–3 (77) Mateo Joseph.

Varningar, Sevilla: Jose Carmona, Gabriel Suazo. Mallorca: Antonio Raillo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 3-0-2

Mallorca: 2-1-2

Nästa match:

Sevilla: Real Sociedad, borta, 24 oktober

Mallorca: UD Levante, hemma, 26 oktober