Underläge i halvtid – men Ryan Manning och Jack Stephens fixade Southamptons vändning

    • Seger för Southampton med 2–1 mot Wrexham

    • Jack Stephens avgjorde för Southampton

    • Josh Windass nätade för Wrexham

    Bortalaget Wrexham ledde med 1–0 i Championship efter halva matchen. Men Southampton vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1. Stor matchhjälte blev Jack Stephens, med sitt 2–1-mål på övertid.

    Ipswich nästa för Southampton

    Matchen förblev jämn målmässigt till Wrexham tog ledningen i 22:a minuten, genom Josh Windass på straff. Det såg länge ut att gå mot seger för Wrexham. Kvitteringen kom på stopptid, när Ryan Manning slog till och gjorde mål för Southampton.

    Det matchavgörande målet för Southampton kom direkt därefter när Jack Stephens på övertid gjorde 2–1. Stephens fullbordade därmed Southamptons vändning.

    Lagen möts på nytt på Racecourse Ground den 6 april.

    Nästa motstånd för Southampton är Ipswich. Lagen möts söndag 17 augusti 13.00 på Portman Road Stadium.

    Southampton–Wrexham 2–1 (0–1)

    Championship, St. Mary’s Stadium

    Mål: 0–1 (22) Josh Windass, 1–1 (90) Ryan Manning, 2–1 (90) Jack Stephens.

    Varningar, Southampton: Flynn Downes. Wrexham: Max Cleworth, James McClean.

    Nästa match:

    Southampton: Ipswich Town FC, borta, 17 augusti

