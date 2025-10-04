Underläge i halvtid – men Tilda Hallsén och Karin Henriksson fixade Gamla Upsala SK Dams vändning

Seger för Gamla Upsala SK Dam med 2–1 mot Mallbacken

Karin Henriksson matchvinnare för Gamla Upsala SK Dam

Andra raka segern för Gamla Upsala SK Dam

Hemmalaget Mallbacken ledde med 1–0 i Elitettan efter halva matchen. Men Gamla Upsala SK Dam vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1. Matchhjälte blev Karin Henriksson, som gjorde det avgörande målet med bara 2 minuter kvar av matchen.

Mallbacken–Gamla Upsala SK Dam – mål för mål

Andréa Staum Eriksson slog till redan i 19:e minuten och gav Mallbacken en tidig ledning. Tilda Hallsén såg med åtta minuter kvar att spela till att Gamla Upsala SK Dam kvitterade.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Karin Henriksson slog till och gjorde 1–2 för Gamla Upsala SK Dam. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Mallbackens femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Gamla Upsala SK Dams femte uddamålsseger.

Det här betyder att Mallbacken är kvar på elfte plats och Gamla Upsala SK Dam stannar på tionde plats, i tabellen.

Nästa motstånd för Mallbacken är Umeå. Lagen möts söndag 12 oktober 13.00 på Umeå Energi Arena. Gamla Upsala SK Dam tar sig an Trelleborg borta lördag 11 oktober 12.00.

Mallbacken–Gamla Upsala SK Dam 1–2 (1–0)

Elitettan, Strandvallen Coop Arena

Mål: 1–0 (19) Andréa Staum Eriksson, 1–1 (82) Tilda Hallsén, 1–2 (87) Karin Henriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallbacken: 1-0-4

Gamla Upsala SK Dam: 2-1-2

Nästa match:

Mallbacken: Umeå IK FF, borta, 12 oktober

Gamla Upsala SK Dam: Trelleborgs FF, borta, 11 oktober