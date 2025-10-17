Union Berlin tog kommandot från start mot Mönchengladbach

Union Berlin vann med 3–1 mot Mönchengladbach

Danilho Doekhi med två mål för Union Berlin

Union Berlin nu sjunde, Mönchengladbach på 18:e plats

Union Berlin hade greppet från start i matchen i Bundesliga mot Mönchengladbach på fredagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Danilho Doekhi. Till slut blev det seger 3–1 (2–1) hemma på An der alten Forsterei.

Danilho Doekhi tvåmålsskytt för Union Berlin

Danilho Doekhi gjorde 1–0 till Union Berlin efter bara tre minuter.

Laget gjorde också 2–0 i 26:e minuten när Danilho Doekhi återigen hittade rätt.

I 33:e minuten nätade Haris Tabakovic, och reducerade åt Mönchengladbach. Rani Khedira såg med nio minuter kvar att spela till att Union Berlin ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För Union Berlin gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Mönchengladbach är sist, på 18:e plats. Ett fint lyft för Union Berlin som låg på 16:e plats så sent som den 20 september.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari på Borussia-Park.

Nästa motstånd för Union Berlin är Werder Bremen. Lagen möts fredag 24 oktober 20.30 på Weserstadion. Mönchengladbach tar sig an Bayern München hemma lördag 25 oktober 15.30.

Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (2–1)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 1–0 (3) Danilho Doekhi, 2–0 (26) Danilho Doekhi, 2–1 (33) Haris Tabakovic, 3–1 (81) Rani Khedira.

Varningar, Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Derrick Kohn. Mönchengladbach: Rocco Reitz, Jens Castrop, Gio Reyna.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 2-1-2

Mönchengladbach: 0-2-3

Nästa match:

Union Berlin: Werder Bremen, borta, 24 oktober

Mönchengladbach: Bayern München, hemma, 25 oktober