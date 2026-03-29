Uppsala IK Dam föll mot Malmö FF med 0–3

Malmö FF segrade – 3–0 mot Uppsala IK Dam

Isabella D’Aquila matchvinnare för Malmö FF

Malmö FF utan insläppt mål

Uppsala IK Dam räckte inte till mot Malmö FF på bortaplan i Damallsvenskan. Matchen på söndagen slutade 3–0 (1–0) till Malmö FF.

Malmö FF–Uppsala IK Dam – mål för mål

Malmö FF startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Isabella D’Aquila gjorde målet redan i 14:e minuten.

Amy Sayer fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Malmö FF. Mia Persson gjorde också 3–0 i 90:e minuten.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Malmö FF med 3–2.

Nästa motstånd för Uppsala IK Dam är Piteå. Lagen möts söndag 5 april 15.00 på Studenternas.

Malmö FF–Uppsala IK Dam 3–0 (1–0)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (14) Isabella D’Aquila, 2–0 (63) Amy Sayer, 3–0 (90) Mia Persson.

