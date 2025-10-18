Uppsala IK Dam tog klar seger borta mot Gamla Upsala SK Dam

Uppsala IK Dam vann med 5–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Uppsala IK Dams femte seger på de senaste sex matcherna

Linnea Strand med två mål för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam vann klart när laget mötte Gamla Upsala SK Dam på bortaplan i Elitettan. Slutresultatet blev hela 5–0 (3–0).

Amelia Olofsson matchvinnare för Uppsala IK Dam

Amelia Olofsson gav gästande Uppsala IK Dam ledningen i 22:a minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Josefin Baudou. I 69:e minuten nätade Clara Leffler och gjorde 0–3.

Linnea Strand såg med fem minuter kvar att spela till att Uppsala IK Dam ökade ledningen.

Till slut kom också 0–5 genom Linnea Strand i 88:e minuten.

I nästa match, lördag 1 november möter Gamla Upsala SK Dam Bollstanäs borta på Bollstanäs IP 14.00 medan Uppsala IK Dam spelar hemma mot Umeå 13.00.

Gamla Upsala SK Dam–Uppsala IK Dam 0–5 (0–3)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (22) Amelia Olofsson, 0–2 (45) Josefin Baudou, 0–3 (69) Clara Leffler, 0–4 (85) Linnea Strand, 0–5 (88) Linnea Strand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gamla Upsala SK Dam: 2-0-3

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Nästa match:

Gamla Upsala SK Dam: Bollstanäs SK, borta, 1 november

Uppsala IK Dam: Umeå IK FF, hemma, 1 november