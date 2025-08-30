Uppsala IK Dam tog klar seger mot Mallbacken

Seger för Uppsala IK Dam med 6–1 mot Mallbacken

Uppsala IK Dams åttonde seger på de senaste nio matcherna

Uppsala IK Dams Älvali Lindström tvåmålsskytt

Uppsala IK Dam vann på hemmaplan mot Mallbacken i Elitettan med klara 6–1 (4–1).

Segern var Uppsala IK Dams åttonde på de senaste nio matcherna.

Älvali Lindström gjorde två mål för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Stina Leffler till.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Älvali Lindström, i tolfte minuten.

Uppsala IK Dam ökade ledningen till 3–0 i 19:e minuten, när Amelia Olofsson fick träff.

Bara två minuter senare var det Andréa Staum Eriksson som såg till att Mallbacken reducerade till 3–1. Målet var Andréa Staum Erikssons femte i Elitettan.

Uppsala IK Dam gjorde också 4–1 i slutet av första halvleken, på nytt genom Älvali Lindström. 5–1-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Ella Rosenblom slog till och gjorde mål.

6–1-målet för Uppsala IK Dam kom direkt därefter när Linnea Strand på tilläggstid gjorde mål.

För Mallbacken gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen, medan Uppsala IK Dam är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Mallbacken som så sent som den 15 augusti låg på 14:e plats.

Uppsala IK Dam möter Jitex BK i nästa match borta lördag 6 september 14.00. Mallbacken möter samma dag BK Häcken Utveckling borta.

Uppsala IK Dam–Mallbacken 6–1 (4–1)

Elitettan, Studenternas

Mål: 1–0 (4) Stina Leffler, 2–0 (12) Älvali Lindström, 3–0 (19) Amelia Olofsson, 3–1 (21) Andréa Staum Eriksson, 4–1 (41) Älvali Lindström, 5–1 (88) Ella Rosenblom, 6–1 (90) Linnea Strand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Mallbacken: 2-0-3

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Jitex BK, borta, 6 september

Mallbacken: BK Häcken U, borta, 6 september