Uppsala IK Dam vann hemma mot Elfsborg

Uppsala IK Dam segrade – 1–0 mot Elfsborg

Uppsala IK Dams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål matchvinnare för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam tog till slut hem segern mot Elfsborg i matchen hemma på Studenternas på lördagen. Matchen i Elitettan slutade 1–0 (1–0). Ett oturligt självmål av Elfsborg blev matchavgörande.

Vinsten mot Elfsborg innebär att Uppsala IK Dam har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Gamla Upsala SK Dam nästa för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam har fyra segrar och en förlust och 13–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elfsborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Uppsala IK Dams femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Elfsborgs nionde uddamålsförlust.

Lördag 18 oktober spelar Uppsala IK Dam borta mot Gamla Upsala SK Dam 13.00 och Elfsborg mot Team TG hemma 16.00 på Borås Arena.

Uppsala IK Dam–Elfsborg 1–0 (1–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 1–0 (28) Självmål.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Elfsborg: 2-1-2

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Gamla Upsala SK, borta, 18 oktober

Elfsborg: Team TG FF, hemma, 18 oktober