Uppsala IK Dam vann mot Umeå på Studenternas

Uppsala IK Dam vann med 2–0 mot Umeå

Uppsala IK Dams sjätte seger på de senaste sju matcherna

Amelia Olofsson avgjorde för Uppsala IK Dam

I första halvlek tog Uppsala IK Dam greppet om hemmamatchen mot Umeå på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Elitettan slutade 2–0.

Uppsala IK Dam höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Uppsala IK Dam har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

ÖSK nästa för Uppsala IK Dam

Amelia Olofsson gjorde 1–0 för Uppsala IK Dam efter en dryg halvtimme. 2–0-målet kom på övertid när Thindra Mattsson slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Uppsala IK Dam har fyra segrar och en förlust och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Umeå har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 11–8 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Uppsala IK Dam på andra plats i tabellen medan Umeå är på femte plats.

Lördag 8 november möter Uppsala IK Dam ÖSK borta 16.00 och Umeå möter Trelleborg hemma 13.00.

Uppsala IK Dam–Umeå 2–0 (1–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 1–0 (31) Amelia Olofsson, 2–0 (90) Thindra Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Umeå: 1-2-2

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Örebro SK, borta, 8 november

Umeå: Trelleborgs FF, hemma, 8 november