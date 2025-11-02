Utsikten till kvalspel efter förlust mot Örebro

Örebro-seger med 2–1 mot Utsikten

Ahmed Yasin avgjorde för Örebro

Andra förlusten i rad för Utsikten

Utsikten tvingas kvala för att inte åka ur Superettan. Det blev klart efter förlust, 1–2 (0–0), på bortaplan mot Örebro.

Ahmed Yasin slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Trelleborg nästa för Örebro

Efter en mållös första halvlek gjorde Antonio Yakoub 1–0 till Örebro i den 59:e minuten.

I 67:e minuten slog Kalipha Jawla till och kvitterade för Utsikten.

Ahmed Yasin såg till att Örebro avgjorde matchen med sju minuter kvar att spela.

Det här var Örebros andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utsiktens åttonde uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Örebro på 14:e plats i tabellen medan Utsikten är på 13:e plats.

Örebro möter Trelleborg i nästa match borta lördag 8 november 15.00. Utsikten möter samma dag Umeå FC hemma.

Örebro–Utsikten 2–1 (0–0)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (59) Antonio Yakoub, 1–1 (67) Kalipha Jawla, 2–1 (83) Ahmed Yasin.

Varningar, Örebro: Hampus Söderström, Joseph Baffoe. Utsikten: Abundance Salaou, Kalipha Jawla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 2-0-3

Utsikten: 2-0-3

Nästa match:

Örebro: Trelleborgs FF, borta, 8 november

Utsikten: Umeå FC, hemma, 8 november