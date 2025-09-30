Valencia tappade ledning och föll mot Real Oviedo

Real Oviedo vann med 2–1 mot Valencia

Salomon Rondon avgjorde för Real Oviedo

Valencia nu tolfte, Real Oviedo på 14:e plats

Valencia ledde med 1–0 efter första halvlek i matchen i La Liga mot Real Oviedo hemma på Mestalla. Men i andra halvlek kom vändningen för Real Oviedo, och till slut blev det förlust, 1–2, för Valencia.

Salomon Rondon slog till efter 86 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Levante nästa för Real Oviedo

Valencia startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Arnaut Danjuma till. Det såg länge ut att gå mot seger för Valencia. Med fem minuter kvar att spela kvitterade Real Oviedo genom Luka Ilic.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Salomon Rondon slog till och gjorde 1–2 för Real Oviedo. Rondon fullbordade därmed Real Oviedos vändning.

Det här var Valencias andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Real Oviedo gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Valencia är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Real Oviedo som så sent som den 29 september låg på 19:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.

Nästa motstånd för Valencia är Girona. Lagen möts lördag 4 oktober 16.15.

Valencia–Real Oviedo 1–2 (1–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 1–0 (4) Arnaut Danjuma, 1–1 (85) Luka Ilic, 1–2 (86) Salomon Rondon.

Varningar, Valencia: Cesar Tarrega. Real Oviedo: Federico Vinas, Alberto Reina, Luka Ilic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 2-1-2

Real Oviedo: 2-0-3

Nästa match:

Valencia: Girona, borta, 4 oktober